В Черкасской области объявлена эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе. Об этом сообщает главу Черкасской ОГА Александр Скичко, передает УНН.
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"Уважаемые черкащане, пожалуйста, без паники! В ближайшее время будет известен уровень угрозы для Черкаской области и наш план действий. Сразу все вам сообщу! На эту минуту ситуация така. Уманськийрайон: объявляем эвакуацию населения в радиусе воинской части - 30 км от Розсішок", - написал Скичко.
По его словам скоро в этот район прибудут автобусы. Однако кого есть собственный транспорт, просят воспользоваться им.
Добавим
Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай объявил всеобщуюэвакуациюместных жителей.