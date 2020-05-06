У Черкасах затримали підприємця через вимагання грошей від експідлеглої
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Черкасах правоохоронці затримали підприємця за підозрою у вимаганні від його колишньої працівниці погашення неіснуючого боргу в сумі 250 тис. грн з погрозою насильства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"... затримано 45-річного приватного підприємця, який, за версією слідства, упродовж місяця вимагав від своєї колишньої працівниці погашення неіснуючого боргового зобов’язання в сумі 250 тис. грн з погрозою насильства над потерпілою", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на цей час вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.
Також прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, групу осіб судитимуть за підозрою у вимаганні 100 тис. дол. від посадовця Мінекології.