В Черкассах задержали предпринимателя из вымогательство денег от экс-подчиненной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Черкассах правоохранители задержали предпринимателя по подозрению в вымогательстве от его бывшей сотрудницы погашения несуществующего долга в сумме 250 тыс. грн с угрозой насилия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"... задержан 45-летний частный предприниматель, который, по версии следствия, в течение месяца требовал от своей бывшей работницы погашения несуществующего долгового обязательства в сумме 250 тыс. грн с угрозой насилия над потерпевшей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.
Также прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, группу лиц будут судить по подозрению в вымогательстве 100 тыс. долл. от чиновника Минэкологии.