В Черкассах задержали предпринимателя из вымогательство денег от экс-подчиненной

"... задержан 45-летний частный предприниматель, который, по версии следствия, в течение месяца требовал от своей бывшей работницы погашения несуществующего долгового обязательства в сумме 250 тыс. грн с угрозой насилия над потерпевшей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Также прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, группу лиц будут судить по подозрению в вымогательстве 100 тыс. долл. от чиновника Минэкологии.