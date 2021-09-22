У Черкасах з автомата стріляли у місцевого бізнесмена, він помер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Черкасах з невстановленої автоматичної зброї смертельно поранили чоловіка, повідомили у секторі комунікації поліції Черкаської області, пише УНН.
Як стало відомо УНН, йдеться про місцевого бізнесмена Михайла Козлова.
Деталі
У поліції Черкаської області повідомили, що сьогодні стрілянина сталася на вулиці Байди Вишневецького. На оприлюднених правоохоронцями фото видно, що сталося це неподалік від кав'ярні.
Цитата:
“Невідомий чоловік здійснив постріли з невстановленої автоматичної зброї та поранив іншого чоловіка. Після цього зловмисник зник з місця події на автомобілі Skoda у невідомому напрямку. З метою затримання правопорушника на території міста Черкаси та області введено в дію оперативний план "Сирена“. Місцезнаходження зловмисника встановлюється.
Пораненого чоловіка було доставлено до 3-ї міської лікарні, де від отриманих травм він помер”, — йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Додамо, що як повідомляють місцеві журналісти, потерпілого називали лідером ОПГ “Козлова”.
Доповнення
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