У Черкасах з автомата стріляли у місцевого бізнесмена, він помер

Як стало відомо УНН, йдеться про місцевого бізнесмена Михайла Козлова.

Деталі

У поліції Черкаської області повідомили, що сьогодні стрілянина сталася на вулиці Байди Вишневецького. На оприлюднених правоохоронцями фото видно, що сталося це неподалік від кав'ярні.

Цитата:

“Невідомий чоловік здійснив постріли з невстановленої автоматичної зброї та поранив іншого чоловіка. Після цього зловмисник зник з місця події на автомобілі Skoda у невідомому напрямку. З метою затримання правопорушника на території міста Черкаси та області введено в дію оперативний план "Сирена“. Місцезнаходження зловмисника встановлюється.

Пораненого чоловіка було доставлено до 3-ї міської лікарні, де від отриманих травм він помер”, — йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Додамо, що як повідомляють місцеві журналісти, потерпілого називали лідером ОПГ “Козлова”.

Доповнення

У Харкові в кафе застрелився підприємець з ресторанного бізнесу. За місцем мешкання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку.



