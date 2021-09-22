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В Черкассах из автомата стреляли в местного бизнесмена, он скончался

В Черкассах из автомата стреляли в местного бизнесмена, он скончался

Киев  •  УНН

 • 28380 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Черкассах из неустановленного автоматического оружия смертельно ранили мужчину, сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области, пишет УНН.

Как стало известно УНН, речь идет о местном бизнесмене Михаиле Козлове.

Детали

В полиции Черкасской области сообщили, что сегодня стрельба произошла на улице Байды Вишневецкого. На обнародованных правоохранителями фото видно, что произошло это недалеко от кафе.

Цитата:

"Неизвестный мужчина совершил выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил другого мужчину. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении. С целью задержания правонарушителя на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается.

Раненого мужчину доставили в 3-ю городскую больницу, где от полученных травм он скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Добавим, что как сообщают местные журналисты, потерпевшего называли лидером ОЗГ "Козлова".

Дополнение

В Харькове в кафе застрелился предприниматель из ресторанного бизнеса. По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку.

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