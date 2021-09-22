В Черкассах из автомата стреляли в местного бизнесмена, он скончался
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Черкассах из неустановленного автоматического оружия смертельно ранили мужчину, сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области, пишет УНН.
Как стало известно УНН, речь идет о местном бизнесмене Михаиле Козлове.
Детали
В полиции Черкасской области сообщили, что сегодня стрельба произошла на улице Байды Вишневецкого. На обнародованных правоохранителями фото видно, что произошло это недалеко от кафе.
Цитата:
"Неизвестный мужчина совершил выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил другого мужчину. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении. С целью задержания правонарушителя на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается.
Раненого мужчину доставили в 3-ю городскую больницу, где от полученных травм он скончался", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Добавим, что как сообщают местные журналисты, потерпевшего называли лидером ОЗГ "Козлова".
Дополнение
В Харькове в кафе застрелился предприниматель из ресторанного бизнеса. По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку.