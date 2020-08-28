У Черкасах викрили банду наркодилерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Черкасах співробітники СБУ викрили угрупування, до якого входило семеро учасників, яке займалося збутом наркотиків та психотропів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“У Черкасах співробітники Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося збутом наркотиків та психотропів на території міста”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, до угруповання входило семеро місцевих мешканців. Роздрібні партії заборонених речовин ділки продавали через закриті групи в популярних месенджерах. Аби уникнути викриття, зловмисники використовували так звану систему закладок, а гроші отримували на банківські картки. За оперативною інформацією, наркотики для збуту надходили їм контрабандою із-за кордону, а щомісячний “прибуток” від протиправної діяльності становив понад 100 тисяч гривень.
Так, чотирьох активних учасників групи правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час підготовки до продажу чергової партії наркотиків.
Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання виявлено розфасовані для доставки клієнтам амфетамін, екстазі, кокаїн та марихуану на майже півмільйона гривень за тіньовими розцінками. Також вилучено банківські картки та мобільні телефони з даними, що містять докази незаконної діяльності.
Слідчі СБУ здійснюють розслідування за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.
Нагадаємо, в Україні викрили діяльність злочинної організації, учасники якої займалися виготовленням, зберіганням та збутом наркотиків в особливо великих розмірах.