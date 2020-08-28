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В Черкассах разоблачили банду наркодилеров

Киев • УНН

 • 16674 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Черкассах сотрудники СБУ разоблачили группировку, в которую входило семь участников, которая занималась сбытом наркотиков и психотропов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Черкассах разоблачили банду наркодилеров

"В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков и психотропов на территории города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, в группировку входило семь местных жителей. Розничные партии запрещенных веществ дельцы продавали через закрытые группы в популярных мессенджерах. Чтобы избежать разоблачения, злоумышленники использовали так называемую систему закладок, а деньги получали на банковские карточки. По оперативной информации, наркотики для сбыта поступали им контрабандой из-за границы, а ежемесячный "доход" от противоправной деятельности составил более 100 тыс. гривен.

Так, четырех активных участников группы правоохранители задержали соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при подготовке к продаже очередной партии наркотиков.

Во время обысков по месту жительства участников группировки обнаружены расфасованные для доставки клиентам амфетамин, экстази, кокаин и марихуану почти на полмиллиона гривен по теневым расценкам. Также изъяты банковские карты и мобильные телефоны с данными, содержащими доказательства незаконной деятельности.

Следователи СБУ осуществляют расследование по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

Напомним, в Украине разоблачили деятельность преступной организации, участники которой занимались изготовлением, хранением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах.

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