У Черкасах правоохоронці затримали працівника медзакладу за підозрою в одержанні хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Черкасах правоохоронці затримали працівника одного з медичних закладів міста під час отримання хабаря в сумі 2 тис. грн за оформлення висновку, який не підтверджує стан алкогольного сп’яніння особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"Черкаською місцевою прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в Черкаській області та Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області 4 квітня 2020 затримано працівника одного з медичних закладів міста під час отримання неправомірної вигоди в сумі 2 тис. грн за оформлення висновку, який не підтверджує стан алкогольного сп’яніння особи", - йдеться в повідомленні.
Також на цей час процесуальним прокурором стосовно вказаної особи погоджено підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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