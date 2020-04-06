В Черкассах правоохранители задержали работника медучреждения по подозрению в получении взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черкассах правоохранители задержали работника одного из медицинских учреждений города во время получения взятки в сумме 2 тыс. грн за оформление заключения, которое не подтверждает состояние алкогольного опьянения лица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"Черкасской местной прокуратурой совместно с Управлением СБУ в Черкасской области и Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области 4 апреля 2020 года задержан работник одного из медицинских учреждений города во время получения неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. грн за оформление заключения, которое не подтверждает состояние алкогольного опьянения лица", - говорится в сообщении.
Также в настоящее время процессуальным прокурором в отношении указанного лица согласовано подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Луганской области на взятке "погорел" директор центра социальных служб.