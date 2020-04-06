В Черкассах правоохранители задержали работника медучреждения по подозрению в получении взятки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82187 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98545 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101946 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101262 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109112 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97327 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104309 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106375 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131344 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130401 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Черкассах правоохранители задержали работника медучреждения по подозрению в получении взятки

В Черкассах правоохранители задержали работника медучреждения по подозрению в получении взятки

Киев  •  УНН

 • 11927 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черкассах правоохранители задержали работника одного из медицинских учреждений города во время получения взятки в сумме 2 тыс. грн за оформление заключения, которое не подтверждает состояние алкогольного опьянения лица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"Черкасской местной прокуратурой совместно с Управлением СБУ в Черкасской области и Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области 4 апреля 2020 года задержан работник одного из медицинских учреждений города во время получения неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. грн за оформление заключения, которое не подтверждает состояние алкогольного опьянения лица", - говорится в сообщении.

Также в настоящее время процессуальным прокурором в отношении указанного лица согласовано подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Луганской области на взятке "погорел" директор центра социальных служб.

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