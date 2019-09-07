У Черкасах невідомий "замінував" більше сотні об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Понад 150 об’єктів перевірили вчора на предмет вибухонебезпечних предметів у Черкасах, після повідомлення про замінування. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невідомий повідомив на електронну пошту про мінування лікарень, житлових будинків та торгових центрів. Всього понад 150 об’єктів по всьому місту. Була проведена перевірка — вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
СВ Черкаського ВП ГУНП в області розпочато досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у Миколаївській області під час затримання чоловік поранив ножем поліцейського.