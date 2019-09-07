В Черкассах неизвестный "заминировал" более сотни объектов

Неизвестный сообщил по электронной почте о минировании больницы, жилых домов и торговых центров. Всего более 150 объектов по всему городу. Была проведена проверка — взрывоопасных предметов обнаружено не было.

СВ Черкасского ОП ГУНП в области начато досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Николаевской области во время задержания мужчина ранил ножом полицейского.