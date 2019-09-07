В Черкассах неизвестный "заминировал" более сотни объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Более 150 объектов проверили вчера на предмет взрывоопасных предметов в Черкассах, после сообщения о заминировании. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Неизвестный сообщил по электронной почте о минировании больницы, жилых домов и торговых центров. Всего более 150 объектов по всему городу. Была проведена проверка — взрывоопасных предметов обнаружено не было.
СВ Черкасского ОП ГУНП в области начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Николаевской области во время задержания мужчина ранил ножом полицейского.