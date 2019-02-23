У чергах на пунктах пропуску на Донбасі зібралось 300 авто

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/45; „Мар’їнка“ — 30/50; „Новотроїцьке“ — 45/50; „Гнутове“ — 20/30”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники також відзначили, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.

Загальний пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Всього через КПВВ прослідувало 36 тисяч осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 8335 осіб та 1020 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7750 осіб та 1300 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7290 осіб та 1370 транспортних засобів; “Гнутове” — 4190 осіб та 910 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 8380 осіб.

Як повідомляв УНН, 22 лютого у чергах на КПВВ на Донбасі застрягли 365 автівок.