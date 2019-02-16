КИЇВ. 16 лютого. УНН. На цей час усі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі. Варто зазначити, що учора загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним на рівні попередньої доби. У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 300 авто Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.