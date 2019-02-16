У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 300 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На цей час усі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі. Варто зазначити, що учора загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним на рівні попередньої доби. У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 300 авто Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
"Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 30/60; "Новотроїцьке" – 30/85; "Гнутове" – 25/40.
Загалом учора через КПВВ прослідувало 42 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" – 9345 осіб та 915 транспортних засобів;
"Мар’їнка" – 9585 осіб та 1460 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 8090 осіб та 1290 транспортних засобів;
"Гнутове" – 5135 осіб та 1105 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" – 9830 осіб.
Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало вісім вантажівок з будівельними матеріалами загальною вагою 160 тонн від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, за останні тижні 10 осіб загинуло в умовах очікування переходу через блокпости на Донбасі.