В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В настоящее время все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, которые открытые в соответствии с зимнем графиком работы и работают в штатном режиме. Стоит отметить, что вчера общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным на уровне предыдущей эпохи. В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 30/60; "Новотроицкое" - 30/85; "Гнутово" - 25/40.
В общем вчера через КПВВ последовало 42000 человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 9345 человек и 915 транспортных средств;
"Марьинка" - 9585 человек и 1460 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8090 человек и 1290 транспортных средств;
"Гнутово" - 5135 человек и 1105 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 9830 человек.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" последовало восемь грузовиков со строительными материалами общим весом 160 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста.
Напомним, за последние недели 10 человек погибли в условиях ожидания перехода через блокпосты на Донбассе.