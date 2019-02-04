У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 300 авто

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 50/30; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 30/20", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією прикордонників, минулої доби відмічалося зменшення пасажиро-транспортного потоку. Всього через КПВВ прослідувало 26,6 тисячі осіб та 3,3 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, за тиждень прикордонними нарядами в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів в районі операції Об’єднаних сил виявлено 10 паспортних документів України, що містили ознаки часткової підробки, три незаконних ідентифікаційних документа, виданих окупаційною адміністрацією РФ.