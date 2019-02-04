В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 300 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 290 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка"- 50/30;"Новотроицкое"- 30/60;"Гнутово"- 30/20", - говорится в сообщении.
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По информации пограничников, за минувшие сутки отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока. Всего через КПВВ последовало 26,6 тысячи человек и 3,3 тысячи транспортных средств.
Напомним, за неделю пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил обнаружено 10 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки, три незаконных идентификационных документа, выданных оккупационной администрацией РФ.