На КПВВ на Донбасі у чергах зібралися понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За минулу добу, у порівнянні з попередньою, пасажиро-транспортний потік характеризувався зменшенням в межах усіх дорожніх коридорів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
За минулу добу, у порівнянні з попередньою, пасажиро-транспортний потік характеризувався зменшенням в межах усіх дорожніх коридорів. Загалом через КПВВ прослідувало 37,6 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів:
"Майорське" – 9170 осіб та 1220 транспортних засобів;
"Мар’їнка" – 8215 осіб та 1505 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 6695 осіб та 1270 транспортних засобів;
"Гнутове" – 4210 осіб та 1015 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" – 9325 осіб.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/50; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 10/20.
Як повідомляв УНН, на Донбасі окупанти продовжують створювати штучні черги на КПВВ.