На КПВВ на Донбассе в очередях собрались более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. За минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, пассажиро-транспортный поток характеризовался уменьшением в пределах всех дорожных коридоров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
За минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, пассажиро-транспортный поток характеризовался уменьшением в пределах всех дорожных коридоров. В общем через КПВВ последовало 37,6 тысячи человек и 5000 транспортных средств:
"Майорское" - 9170 человек и 1220 транспортных средств;
"Марьинка" - 8215 человек и 1505 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6695 человек и 1270 транспортных средств;
"Гнутово" - 4210 человек и 1015 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 9325 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/50; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 10/20.
Как сообщал УНН, на Донбассе оккупанты продолжают создавать искусственные очереди на КПВВ .