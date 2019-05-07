У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 210 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 15/40; „Мар’їнка“ — 0/70; „Новотроїцьке“ — 15/40; „Гнутове“ — 20/10”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та значно збільшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 43 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
Прикордонники додали, сьогодні усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Нагадаємо, станом на ранок вівторка на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли близько 700 автомобілів, на кордоні з Угорщиною черг немає.