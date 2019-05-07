В очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 210 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 15/40; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.
Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и значительно увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 43 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств.
Пограничники добавили, сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, по состоянию на утро вторника на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли около 700 автомобилей, на границе с Венгрией очередей нет.