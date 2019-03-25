У чергах на КПВВ на Донбасі застрягли понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Минулої доби відмічалося зменшення пасажиро-транспортного потоку. Сьогодні зранку у чергах перебувало 225 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 10/30; „Мар’їнка“ — 20/65; „Новотроїцьке“ — 10/50; „Гнутове“ — 20/20”, — йдеться у повідомленні.
Відмічається, що минулої доби, у порівнянні з попередньою, відмічалося зменшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало 39,5 тисяч осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники запевняють, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Нагадаємо, пропуск через КПВВ “Золоте” на лінії розмежування на Донбасі відновлено.