В очередях на КПВВ на Донбассе застряли более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока. Сегодня утром в очередях находилось 225 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/30; "Марьинка" - 20/65; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки, по сравнению с предыдущей, отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 39,5 тысяч человек и 5,1 тысячи транспортных средств.
Пограничники уверяют, что все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, пропуск через КПВВ "Золотое" на линии разграничения в Донбассе восстановлено.