У Челябінську чоловік подихом зламав алкотестер - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Перший відвідувач нещодавно відкритого витверезника у Челябінську подихом вивів з ладу алкотестер, передає УНН з посиланням на Chelyabinsk.ru.
Зазначається, що після того, як чоловіка затримали, він заявив, що випив три літра горілки. Але перевірити це не вдалося, тому що під час перевірки прилад зламався.
Працівникам витверезника не залишилося нічого іншого, як скласти на порушника протокол і відправити його спати.
Як повідомляв УНН, російська родина змінила ім'я свого сина на Путін.