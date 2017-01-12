В Челябинске мужчина дыханием сломал алкотестер - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Первый посетитель недавно открытого вытрезвителя в Челябинске дыханием вывел из строя алкотестер, передает УНН со ссылкой на Chelyabinsk.ru.
Отмечается, что после того, как мужчину задержали, он заявил, что выпил три литра водки. Но проверить это не удалось, так как во время проверки прибор сломался.
Работникам вытрезвителя не осталось ничего другого, как составить на нарушителя протокол и отправить его спать.
Как сообщал УНН, российская семья сменила имя своего сына на Путин.