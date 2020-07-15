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У Чехії зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: загиблий та десятки постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Пасажирський потяг врізався в товарний склад в районі міста Ческі-Брод в Чехії. В результаті загинула одна людина, щонайменше 35 постраждали. Про це повідомляє інформаційне агентство Ceske noviny, передає УНН.

За його інформацією, загинув машиніст пасажирського поїзда, що прямував з Праги в Речани-над-Лабем.

Відзначається, що чотири людини знаходяться у важкому стані, 31 пасажир отримав травми легкого ступеня тяжкості. Всі вони доставлені в найближчі лікарні.

Причини події встановлюються.

Нагадаємо, у Донецькій області водій, через неуважність, скоїв наїзд на двох поліцейських.

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