У Чехії зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: загиблий та десятки постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Пасажирський потяг врізався в товарний склад в районі міста Ческі-Брод в Чехії. В результаті загинула одна людина, щонайменше 35 постраждали. Про це повідомляє інформаційне агентство Ceske noviny, передає УНН.
За його інформацією, загинув машиніст пасажирського поїзда, що прямував з Праги в Речани-над-Лабем.
Відзначається, що чотири людини знаходяться у важкому стані, 31 пасажир отримав травми легкого ступеня тяжкості. Всі вони доставлені в найближчі лікарні.
Причини події встановлюються.
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