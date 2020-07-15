В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда: погибший и десятки пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Пассажирский поезд врезался в товарный состав в районе города Чески-Брод в Чехии. В результате погиб один человек, не менее 35 пострадали. Об этом сообщает информационное агентство Ceske noviny, передает УНН.
По его информации, погиб машинист пассажирского поезда, следовавшего из Праги в Речаны-над-Лабем.
Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 31 пассажир получил травмы легкой степени тяжести. Все они доставлены в ближайшие больницы.
Причины происшествия устанавливаются.
Напомним, в Донецкой области водитель, по невнимательности, совершил наезд на двух полицейских.