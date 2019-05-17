У Чехії засудили військовослужбовця, який воював на боці бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні суд у чеському місті Пардубіце визнав винним військовослужбовця Еріка Ешту, якого звинувачували у здійсненні спроби терористичного акту за участь у незаконних збройних формуваннях на стороні російських окупантів на тимчасово окупованій території України. Про це повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Перший пішов... Надзвичайно важливе рішення суду в чеському місті Пардубіце. Чеський військовослужбовець Ерік Ешту сьогодні був визнаний винним у здійсненні спроби терористичного акту за участь у незаконних збройнийних формуваннях на стороні російських окупантів на тимчасово окупованій території України. Суд засудив його на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки та скасував його військове звання", — написав Перебийніс.
Він додав, що незважаючи на те, що вирок умовний (участь у конкретному терористичному акті з його боку не було доведено), це — важливий прецедент, і пересторога всім тим, хто може ще планує стати на бік злочинців і терористів на Донбасі, оскільки вже сама участь у незаконних формуваннях зі зброєю в руках була кваліфікована судом як підготовка до терористичного акту.
За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронці Чехії розслідують ще понад 10 подібних справ.
Нагадаємо, обласний суд у чеському місті Пардубіце у вівторок приступив до розгляду справи військовослужбовця, якого звинувачують у тероризмі через участь у бойових діях на стороні проросійських бойовиків на Сході України.