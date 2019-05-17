В Чехии осудили военнослужащего, который воевал на стороне боевиков на Донбассе

"Первый пошел ... Очень важное решение суда в чешском городе Пардубице. Чешский военнослужащий Эрик Ешту сегодня был признан виновным в совершении попытки террористического акта за участие в незаконных збройнийних формированиях на стороне русских оккупантов на временно оккупированной территории Украины. Суд приговорил его на три года условно с отсрочкой на четыре года и отменил его воинское звание", - написал Перебийнис.

Он добавил, что несмотря на то, что приговор условный (участие в конкретном террористическом акте с его стороны не было доказано), это - важный прецедент, и предостережение всем тем, кто может еще планирует принять сторону преступников и террористов на Донбассе, поскольку уже само участие в незаконных формированиях с оружием в руках была квалифицирована судом как подготовка к террористическому акту.

По информации чешских СМИ, правоохранители Чехии расследуют еще более 10 подобных дел.

Напомним, областной суд в чешском городе Пардубице во вторник приступил к рассмотрению дела военнослужащего, обвиняемого в терроризме участием в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины.



