У Чехії зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Перший випадок летального результату від COVID-19 зареєстрований на території Чехії. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство охорони здоров'я Чехії.
Від хвороби в одній з лікарень Праги помер 95-річний чоловік. Він страждав від низки проблем зі здоров'ям, таких як хронічна серцева недостатність, хронічна ішемічна хвороба серця.
"Причиною смерті стало повне виснаження органів у пацієнта з численними внутрішніми супутніми захворюваннями", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, у Чехії понад 1 тис. осіб заразилися коронавірусом.