В Чехии зафиксировали первый смертельный случай от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Первый случай летального исхода от COVID-19 зарегистрирован на территории Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на минздрав Чехии.
От болезни в одной из больниц Праги скончался 95-летний мужчина. Он страдал от ряда проблем со здоровьем, таких как хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца.
"Причиной смерти стало полное истощение органов у пациента с многочисленными внутренними сопутствующими заболеваниями", — говорится в заявлении.
Напомним, в Чехии более 1 тыс. человек заразились коронавирусом.