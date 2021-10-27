У Чехії вперше від квітня зафіксували більше 6 тисяч випадків COVID-19

Деталі

Зареєстрована кількість випадків є найвищою з 7 квітня в країні з населенням 10,7 мільйона осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, кількість госпіталізацій збільшилася до 1 146 станом на 26 жовтня порівняно з 249 на початку місяця, при цьому 166 осіб перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Незважаючи на швидке зростання, кількість випадків захворювання та госпіталізацій, як і раніше, значно нижча від пікового рівня на початку 2021 року та наприкінці минулого року.

Вакцинація набирає обертів після уповільнення темпів зростання: 6,06 мільйонів людей було повністю вакциновано.

Додамо

Минулого тижня уряд, що йде у відставку, вирішив зобов'язати ресторани перевіряти статус відвідувачів на COVID-19.