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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Чехії вперше від квітня зафіксували більше 6 тисяч випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Чеська Республіка повідомила про 6 274 нових випадків захворювання на COVID-19 у середу, що майже подвоїлося за тиждень. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

У Чехії вперше від квітня зафіксували більше 6 тисяч випадків COVID-19

Деталі

Зареєстрована кількість випадків є найвищою з 7 квітня в країні з населенням 10,7 мільйона осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, кількість госпіталізацій збільшилася до 1 146 станом на 26 жовтня порівняно з 249 на початку місяця, при цьому 166 осіб перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Незважаючи на швидке зростання, кількість випадків захворювання та госпіталізацій, як і раніше, значно нижча від пікового рівня на початку 2021 року та наприкінці минулого року.

Вакцинація набирає обертів після уповільнення темпів зростання: 6,06 мільйонів людей було повністю вакциновано.

Додамо

Минулого тижня уряд, що йде у відставку, вирішив зобов'язати ресторани перевіряти статус відвідувачів на COVID-19.

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