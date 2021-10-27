В Чехии впервые с апреля зафиксировали более 6 тысяч случаев COVID-19

Детали

Зарегистрированное количество случаев является самым высоким с 7 апреля в стране с населением 10,7 миллиона человек.

По данным Министерства здравоохранения страны, количество госпитализаций увеличилось до 1 146 по состоянию на 26 октября по сравнению с 249 в начале месяца, при этом 166 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Несмотря на быстрый рост, количество случаев заболевания и госпитализаций по-прежнему значительно ниже пикового уровня в начале 2021 года и в конце прошлого года.

Вакцинация набирает обороты после замедления темпов роста: 6,06 миллиона человек были полностью вакцинированы.

Добавим

На прошлой неделе, правительство что ухожит в отставку, решило обязать рестораны проверять статус посетителей на COVID-19.