В Чехии впервые с апреля зафиксировали более 6 тысяч случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Чешская Республика сообщила о 6 274 новых случаях заболевания COVID-19 в среду, что почти удвоилось за неделю. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Зарегистрированное количество случаев является самым высоким с 7 апреля в стране с населением 10,7 миллиона человек.
По данным Министерства здравоохранения страны, количество госпитализаций увеличилось до 1 146 по состоянию на 26 октября по сравнению с 249 в начале месяца, при этом 166 человек находятся в отделении интенсивной терапии.
Несмотря на быстрый рост, количество случаев заболевания и госпитализаций по-прежнему значительно ниже пикового уровня в начале 2021 года и в конце прошлого года.
Вакцинация набирает обороты после замедления темпов роста: 6,06 миллиона человек были полностью вакцинированы.
Добавим
На прошлой неделе, правительство что ухожит в отставку, решило обязать рестораны проверять статус посетителей на COVID-19.