У Чехії стався вибух на електростанції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Чехії стався вибух на електростанції в місті Коліні, де загорілась вугільна шахта. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ceske Noviny.
“У чеському місті Коліні стався вибух на електростанції. Вибух стався внаслідок пожежі у вугільній шахті, а будівля електростанції отримала пошкодження”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через вибух ніхто не постраждав. Електростанція та котельня в Коліні все ще горять, вогонь поки не знаходиться під контролем пожежників.
“Після 14:00 пожежники контролювали пожежу на даху, але вугілля у шахті та ліфті все ще горить. На місце прибув автомобіль із спеціальним контейнером із вогнегасниками, так званою системою One Seven, яка допомагає пожежникам утилізувати палаюче вугілля”, - сказала прессекретар пожежного відділення Центральної Чехії Тереза Флігерова.
Вказано, що місцевих жителів закликали не відкривати вікна через дим.
Повідомляється, що сам вибух стався незадовго до 11:00. Електростанція Veolia Energie Kolín займається виробництвом тепла та електроенергії і постачає тепло більшості промислових підприємств Коліна, міських будівель та організацій, а також більшій частині населення. Наразі місто забезпечується теплом Колінською тепловою станцією та електростанцією, у якості резервного джерела.
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