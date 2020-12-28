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У Чехії стався вибух на електростанції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Чехії стався вибух на електростанції в місті Коліні, де загорілась вугільна шахта. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ceske Noviny.

У Чехії стався вибух на електростанції

“У чеському місті Коліні стався вибух на електростанції. Вибух стався внаслідок пожежі у вугільній шахті, а будівля електростанції отримала пошкодження”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через вибух ніхто не постраждав. Електростанція та котельня в Коліні все ще горять, вогонь поки не знаходиться під контролем пожежників.

“Після 14:00 пожежники контролювали пожежу на даху, але вугілля у шахті та ліфті все ще горить. На місце прибув автомобіль із спеціальним контейнером із вогнегасниками, так званою системою One Seven, яка допомагає пожежникам утилізувати палаюче вугілля”, - сказала прессекретар пожежного відділення Центральної Чехії Тереза Флігерова.

Вказано, що місцевих жителів закликали не відкривати вікна через дим.

Повідомляється, що сам вибух стався незадовго до 11:00. Електростанція Veolia Energie Kolín займається виробництвом тепла та електроенергії і постачає тепло більшості промислових підприємств Коліна, міських будівель та організацій, а також більшій частині населення. Наразі місто забезпечується теплом Колінською тепловою станцією та електростанцією, у якості резервного джерела.

Нагадаємо, у Червоному морі на міні підірвався вантажний корабель.

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