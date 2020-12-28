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В Чехии произошел взрыв на электростанции

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Чехии произошел взрыв на электростанции в городе Колине, где загорелась угольная шахта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.

В Чехии произошел взрыв на электростанции

"В чешском городе Колине произошел взрыв на электростанции. Взрыв произошел в результате пожара в угольной шахте, а здание электростанции получило повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за взрыва никто не пострадал. Электростанция и котельная в Колине все еще горят, огонь пока не находится под контролем пожарных.

"После 14:00 пожарные контролировали пожар на крыше, но уголь в шахте и лифте все еще горит. На место прибыл автомобиль со специальным контейнером с огнетушителями, так называемой системой One Seven, которая помогает пожарным утилизировать горящие угли", - сказала пресс-секретарь пожарного отделения Центральной Чехии Тереза Флигерова.

Указано, что местных жителей призвали не открывать окна из-за дыма.

Сообщается, что сам взрыв произошел незадолго до 11:00. Электростанция Veolia Energie Kolín занимается производством тепла и электроэнергии и поставляет тепло большинству промышленных предприятий Колина, городским зданиям и организациям, а также большей части населения. Сейчас город обеспечивается теплом Колинской тепловой станцией и электростанцией, в качестве резервного источника.

Напомним, в Красном море на мине подорвался грузовой корабль.

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