В Чехии произошел взрыв на электростанции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Чехии произошел взрыв на электростанции в городе Колине, где загорелась угольная шахта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.
"В чешском городе Колине произошел взрыв на электростанции. Взрыв произошел в результате пожара в угольной шахте, а здание электростанции получило повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за взрыва никто не пострадал. Электростанция и котельная в Колине все еще горят, огонь пока не находится под контролем пожарных.
"После 14:00 пожарные контролировали пожар на крыше, но уголь в шахте и лифте все еще горит. На место прибыл автомобиль со специальным контейнером с огнетушителями, так называемой системой One Seven, которая помогает пожарным утилизировать горящие угли", - сказала пресс-секретарь пожарного отделения Центральной Чехии Тереза Флигерова.
Указано, что местных жителей призвали не открывать окна из-за дыма.
Сообщается, что сам взрыв произошел незадолго до 11:00. Электростанция Veolia Energie Kolín занимается производством тепла и электроэнергии и поставляет тепло большинству промышленных предприятий Колина, городским зданиям и организациям, а также большей части населения. Сейчас город обеспечивается теплом Колинской тепловой станцией и электростанцией, в качестве резервного источника.
Напомним, в Красном море на мине подорвался грузовой корабль.