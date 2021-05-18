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У Чехії розслідують віцепрем'єра республіки до Росії, яка не відбулася

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Національний центр боротьби з організованою злочинністю Чехії вивчає обставини поїздки першого віцепрем’єра і глави МВС Яна Гамачека в Росію, що не відбулася. Про це повідомляє DW, передає УНН.

У Чехії розслідують віцепрем'єра республіки до Росії, яка не відбулася

Деталі

Так, повідомляється, що відомство, яке входить в структуру чеської поліції, підозрює Гамачека в зловживанні службовим становищем і причетності до витоку секретної інформації, повідомив представник центру в понеділок, 17 травня, не розкривши подробиці.

За відомостями чеських ЗМІ, поїздка планувалася на 19 квітня. Причини її скасування невідомі.

Чеське інтернет-видання Seznam Zprvy з посиланням на неназваних співрозмовників стверджувало, що Гамачек мав намір поїхати в Москву з метою отримати 1 млн доз вакцини “Супутник V” від COVID-19 і забезпечити Чехії право прийняти саміт президентів США і РФ Джозефа Байдена і Володимира Путіна. Прага ж в обмін нібито була готова не розголошувати інформацію про вибухи на складах боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році, пише видання.

Контекст

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює російські спецслужби в причетності до вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце 16 жовтня 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

У зв’язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрили в роботі на спецслужби.

У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.

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