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В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку в Россию вице-премьера республики

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии изучает обстоятельства несостоявшейся поездки первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека в Россию. Об этом сообщает DW, передает УНН.

В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку в Россию вице-премьера республики

Детали

Так, сообщается, что входящее в структуру чешской полиции ведомство подозревает Гамачека в злоупотреблении служебным положением и причастности к утечке секретной информации, сообщил представитель центра в понедельник, 17 мая, не раскрыв подробности.

По сведениям чешских СМИ, поездка намечалась на 19 апреля. Причины ее отмены неизвестны.

Чешское интернет-издание Seznam Zprvy со ссылкой на неназванных собеседников утверждало, что Гамачек намеревался поехать в Москву с целью получить 1 млн доз вакцины “Спутник V” от COVID-19 и обеспечить Чехии право принять саммит президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. Прага же в обмен якобы была готова не предавать огласке информацию о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, пишет издание.

Контекст

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов под Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон грата и выслала из страны 20 чешских дипломатов.

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