У Чехії через відвідування ресторану без маски вимагають відставки глави МОЗ

Відзначається, що міністра закликають піти у відставку через те, що він порушив карантинні заходи. Увечері 22 жовтня журналісти видання сфотографували політика в празькому районі Вишеград, як він виходить з ресторану і без медичної маски.

Як заявив Роман Примула, зустріч, на якій був присутній також голова фракції ANO Ярослав Фалтинек і директор “Загальної факультетської лікарні” в Остраві Іржі Гаврлант, пройшла в закритих приміщеннях Вишеградського капітулу. Його слова також підтвердив Іржі Гаврлант. При цьому міністр охорони здоров’я зазначив, що єдина його помилка в тому, що він сідав в машину, не маючи на обличчі медичної маски. Тому він не бачить причини подавати у відставку.

Прем’єр-міністр країни Андрій Бабіш заявив, що якщо Роман Примула сам не покине посаду міністра охорони здоров’я, то він буде відкликаний — відповідно до статті 74 Конституції Чеської Республіки урядовець може бути відкликаний з посади президентом за пропозицією голови Кабінету міністрів. Андрій Бабіш планує обговорити це питання з президентом Мілошем Земаном.

Як повідомляв УНН, Чехія стала другою країною Євросоюзу, на всій території якої з 22 жовтня через пандемію тимчасово закриваються більшість дрібних магазинів і підприємств по наданню послуг, а жителям дозволено залишати домівки тільки при необхідності.