В Чехии из-за посещения ресторана без маски требуют отставки главы МОЗ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр здравоохранения Чехии Роман Примула отказался уйти в отставку, несмотря на то, что его призвали покинуть должность не только представители оппозиционных партий, но и премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом пишет “Чешское радио”, передает УНН.

Отмечается, что министра призывают уйти в отставку из-за того, что он нарушил карантинные меры. Вечером 22 октября журналисты издания сфотографировали политика в пражском районе Вышеград выходящим из ресторана и без медицинской маски.

Как заявил Роман Примула, встреча, на которой присутствовал также глава фракции ANO Ярослав Фалтынек и директор “Всеобщей факультетской больницы” в Остраве Иржи Гаврлант, прошла в закрытых помещениях Вышеградского капитула. Его слова также подтвердил Иржи Гаврлант. При этом министр здравоохранения отметил, что единственная его ошибка в том, что он садился в машину, не имея на лице медицинской маски. Поэтому он не видит причины подавать в отставку.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что если Роман Примула сам не покинет должность министра здравоохранения, то он будет отозван — в соответствии со статьей 74 Конституции Чешской Республики член правительства может быть отозван с должности президентом по предложению председателя Кабинета министров. Андрей Бабиш планирует обсудить этот вопрос с президентом Милошем Земаном.

Как сообщал УНН, Чехия стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой с 22 октября из-за пандемии временно закрываются большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости.

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