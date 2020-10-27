У Чехії 87-річна жінка пограбувала ресторан, зламавши вікно сокирою

Як пише видання, літня пані проникла в закритий у зв'язку з карантином ресторан, зламавши вікно сокирою. За злочин, скоєний в умовах надзвичайного стану, порушниці загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.

Пограбування в районі Острава-Забржег було скоєно в кінці минулого тижня. Поліція приїхала після того, як в ресторані спрацювала сигналізація. На місці правоохоронці виявили пошкоджені двері і зламане вікно; на підвіконні лежала сокира.

Поліції грабіжниця, що знаходилася в момент приїзду партуля ще всередині будівлі, заявила, що їй потрібні були сигарети.

Нагадаємо, студент вкрав із столичного супермаркета енергетичних батончиків на 2 тис. гривень.