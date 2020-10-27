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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61972 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87780 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120416 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103824 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123178 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100150 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101152 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103643 просмотра

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В Чехии 87-летняя женщина ограбила ресторан, сломав окно топором

В Чехии 87-летняя женщина ограбила ресторан, сломав окно топором

Киев  •  УНН

 • 15545 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Чехии полиция задержала 87-летнюю жительницу Остравы, которая совершила кражу со взломом, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Как пишет издание, пожилая дама проникла в закрытый в связи с карантином ресторан, сломав окно топором. За преступление, совершенное в условиях чрезвычайного положения, нарушительнице грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ограбление в районе Острава-Забржег было совершено в конце прошлой недели. Полиция приехала после того, как в ресторане сработала сигнализация. На месте правоохранители обнаружили поврежденные двери и сломанное окно; на подоконнике лежал топор.

Полиции грабительница, находившаяся в момент приезда партуля еще внутри здания, заявила, что ей нужны были сигареты.

Напомним, студент украл из столичного супермаркета энергетических батончиков на 2 тыс. гривен.

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