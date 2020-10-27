В Чехии 87-летняя женщина ограбила ресторан, сломав окно топором
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Чехии полиция задержала 87-летнюю жительницу Остравы, которая совершила кражу со взломом, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Как пишет издание, пожилая дама проникла в закрытый в связи с карантином ресторан, сломав окно топором. За преступление, совершенное в условиях чрезвычайного положения, нарушительнице грозит до восьми лет тюремного заключения.
Ограбление в районе Острава-Забржег было совершено в конце прошлой недели. Полиция приехала после того, как в ресторане сработала сигнализация. На месте правоохранители обнаружили поврежденные двери и сломанное окно; на подоконнике лежал топор.
Полиции грабительница, находившаяся в момент приезда партуля еще внутри здания, заявила, что ей нужны были сигареты.
Напомним, студент украл из столичного супермаркета энергетических батончиков на 2 тыс. гривен.