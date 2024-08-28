У Чехії фонд Help Ukraine підозрюється у розкраданні субсидій для біженців з України - ЗМІ
Київ • УНН
Прокуратура Праги звинуватила Фонд Help Ukraine у шахрайстві з субсидіями для інтеграції українських біженців. Засновник фонду підозрюється у привласненні коштів та купівлі нерухомості на отримані гроші.
Прокуратура Праги звинуватила започаткований Володимиром Гергелем Фонд Help Ukraine у розкраданні субсидій, що призначалися на реалізацію програм з інтеграції українських біженців. Про це повідомляє "Чеське Телебачення", передає УНН.
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За даними ЗМІ, фонд Help Ukraine отримав цільову дотацію від Міністерства освіти країни у розмірі 20 млн крон (800 тисяч євро), які мали використовуватися на забезпечення роботи спеціального центру у столичному районі Розтили.
"У даному випадку прокурор звинуватив одну людину за дії, які були кваліфіковані як шахрайство з субсидіями", – сказав Олексій Цимбала, прес-секретар прокуратури Праги. Центр з інтеграції українських дітей та їхніх батьків було відкрито у квітні позаминулого року, за два місяці після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Перераховані освітнім відомством Чехії кошти призначалися, наприклад, на вивчення чеської мови. Умовою отримання дотації було те, що діти відвідуватимуть адаптаційну групу безкоштовно. Фонд, як повідомляло "Чеське Телебачення", однак стягував зі своїх підопічних плату і не перераховував зарплату власним співробітникам.
За даними Чеського телебачення, після того, як Фонд Help Ukraine отримав першу частину міністерської дотації, Володимир Гергел відправив близько 2 мільйонів чеських крон на рахунок своєї матері. Пізніше з рахунку Фонду було знято 6 мільйонів чеських крон готівкою та одночасно внесено 8 мільйонів крон за купівлю квартири у празькому районі Бранік.