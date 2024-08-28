В Чехии фонд Help Ukraine подозревается в хищении субсидий для беженцев из Украины - СМИ

Прокуратура Праги обвинила основанный Владимиром Гергелем Фонд Help Ukraine в хищении субсидий, предназначавшихся на реализацию программ по интеграции украинских беженцев. Об этом сообщает «Чешское Телевидение», передает УНН.

Детали

По данным СМИ, фонд Help Ukraine получил целевую дотацию от Министерства образования страны в размере 20 млн крон (800 тысяч евро), которые должны были использоваться на обеспечение работы специального центра в столичном районе Розтили.

«В данном случае прокурор обвинил одного человека за действия, которые были квалифицированы как мошенничество с субсидиями», - сказал Алексей Цымбала, пресс-секретарь прокуратуры Праги. Центр по интеграции украинских детей и их родителей был открыт в апреле позапрошлого года, через два месяца после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Перечисленные образовательным ведомством Чехии средства предназначались, например, на изучение чешского языка. Условием получения дотации было то, что дети будут посещать адаптационную группу бесплатно. Фонд, как сообщало «Чешское Телевидение», однако взимал со своих подопечных плату и не перечислял зарплату собственным сотрудникам.

По данным Чешского телевидения, после того, как Фонд Help Ukraine получил первую часть министерской дотации, Владимир Гергел отправил около 2 миллионов чешских крон на счет своей матери. Позже со счета Фонда было снято 6 миллионов чешских крон наличными и одновременно внесено 8 миллионов крон за покупку квартиры в пражском районе Браник.