У Чечні стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На території Чечні стався землетрус магнітудою 4,7 балів. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За даними центру, епіцентр знаходився в 14 км на південь від Грозного, осередок — на глибині 10 км. Землетрус зафіксовано в 00:29 за московським часом.
Поштовхи відчувалися як на території Чечні, так і сусідніх регіонів — Дагестану, Інгушетії, Північної Осетії.
В ГУ МНС у Чеченській республіці повідомили, що землетрус зафіксовано магнітудою 5,6 балів з епіцентром в Урус-Мартанівському районі на глибині 25 км. Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, на початку грудня в Туреччині біля берегів Анталії стався землетрус магнітудою 5,2 балів.