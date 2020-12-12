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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72171 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95305 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115178 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150294 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198618 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194823 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282100 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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В Чечне произошло землетрясение

В Чечне произошло землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. На территории Чечни произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По данным центра, эпицентр находился в 14 км южнее Грозного, очаг — на глубине 10 км. Землетрясение зафиксировано в 00:29 по московскому времени. 

Толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов — Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

В ГУ МЧС в Чеченской республике сообщили, что землятресение зафиксировано магнитудой 5,6 балла с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 км. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, в начале декабря в Турции у берегов Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2 баллов.

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