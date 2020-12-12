В Чечне произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На территории Чечни произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По данным центра, эпицентр находился в 14 км южнее Грозного, очаг — на глубине 10 км. Землетрясение зафиксировано в 00:29 по московскому времени.
Толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов — Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.
В ГУ МЧС в Чеченской республике сообщили, что землятресение зафиксировано магнитудой 5,6 балла с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 км. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, в начале декабря в Турции у берегов Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2 баллов.