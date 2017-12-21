У частині столичного Печерська обмежать водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За даними Київводоканалу, у Печерському районі Києва сьогодні тимчасово обмежать водопостачання кількох будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
Зокрема, передбачене обмеження водопостачання на вулиці Лаврській, 21, 24, 26 (приватні будинки), 18-20; вулиці Козятинській, 5, 7, 10, 11; а також на провулку Новонаводницькому (офісні приміщення).
Як зауважили у Київводоканалі, тимчасове обмеження необхідне для проведення ремонту, що забезпечить надійну роботу систем водопостачання.
Нагадаємо, паводок залишив без водопостачання частину Мукачево.