В части столичного Печерска ограничат водоснабжение

В частности, предусмотрено ограничение водоснабжения на улице Лаврской, 21, 24, 26 (частные дома), 18-20; улице Казатинской, 5, 7, 10, 11; а также в переулке Новонаводницкий (офисные помещения).

Как отметили в Киевводоканале, временное ограничение необходимо для проведения ремонта, обеспечит надежную работу систем водоснабжения.

Напомним, паводок оставил без водоснабжения часть Мукачево.