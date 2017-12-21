В части столичного Печерска ограничат водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. По данным Киевводоканала, в Печерском районе Киева сегодня временно ограничат водоснабжение нескольких домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В частности, предусмотрено ограничение водоснабжения на улице Лаврской, 21, 24, 26 (частные дома), 18-20; улице Казатинской, 5, 7, 10, 11; а также в переулке Новонаводницкий (офисные помещения).
Как отметили в Киевводоканале, временное ограничение необходимо для проведения ремонта, обеспечит надежную работу систем водоснабжения.
Напомним, паводок оставил без водоснабжения часть Мукачево.