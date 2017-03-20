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У Чаді вандали зіпсували наскальні малюнки часів неоліту

У Чаді вандали зіпсували наскальні малюнки часів неоліту

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Невідомі вандали зіпсували стародавні наскальні малюнки в пустелі Сахара, обмалювавши їх графіті. Про це повідомив міністр культури Чада, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Поверх творів стародавніх людей вандали нашкрябали свої імена на французькою та арабською мовами. Э припущення, що за вандалізмом стоїть місцева молодь”, — йдеться в повідомленні.

У свою чергу представник ООН з питань культури Абделькерим Адум Бахар заявив, що, на його думку, наскальні малюнки можна реставрувати. На плато Еннеді відправлена команда фахівців для оцінки завданого збитку.

Варто зазначити, що в печерах, каньйонах і ущелинах гірського масиву Еннеді є тисячі зображень людей та тварин — частина з них висічена в камені, інша — намальована. Первісні художники нанесли їх на поверхню скель в епоху неоліту, коли Цукру ще не була пустелею.

 

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