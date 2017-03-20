В Чаде вандалы испортили наскальные рисунки эпохи неолита

"Поверх произведений древних людей вандалы наскребли свои имена на французском и арабском языках. Есть предположение, что за вандализмом стоит местная молодежь ", - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель ООН по вопросам культуры Абделькерим Адум Бахар заявил, что, по его мнению, наскальные рисунки можно реставрировать. На плато Эннеди отправлена ​​команда специалистов для оценки нанесенного ущерба.

Стоит отметить, что в пещерах, каньонах и ущельях горного массива Эннеди есть тысячи изображений людей и животных - часть из них высечена в камне, другая - нарисована. Первобытные художники нанесли их на поверхность скал в эпоху неолита, когда Сахара не была пустыней.