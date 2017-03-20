В Чаде вандалы испортили наскальные рисунки эпохи неолита
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Неизвестные вандалы испортили древние наскальные рисунки в пустыне Сахара, обрисовав их граффити. Об этом сообщил министр культуры Чада, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Поверх произведений древних людей вандалы наскребли свои имена на французском и арабском языках. Есть предположение, что за вандализмом стоит местная молодежь ", - говорится в сообщении.
В свою очередь представитель ООН по вопросам культуры Абделькерим Адум Бахар заявил, что, по его мнению, наскальные рисунки можно реставрировать. На плато Эннеди отправлена команда специалистов для оценки нанесенного ущерба.
Стоит отметить, что в пещерах, каньонах и ущельях горного массива Эннеди есть тысячи изображений людей и животных - часть из них высечена в камне, другая - нарисована. Первобытные художники нанесли их на поверхность скал в эпоху неолита, когда Сахара не была пустыней.