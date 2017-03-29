У бюро нацбезпеки Польщі назвали провокацією напад на консульство в Луцьку

"Перш за все, ми повинні мати всю інформацію, розслідувати будь-які обставини, які це супроводжували. Безсумнівно, що це провокація. Питання в тому, хто (це зробив - ред.) і з якою метою? Ми знаємо контекст, є агресія Росії проти України", - сказав П.Солох.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи пов'язує він інцидент з агресією Росії в Україні, очільник бюро нацбезпеки Польщі сказав: "Ні, остаточно ми цього не знаємо. Проте, це є очевидною провокацією".

З його слів, запитання, кому це може бути потрібно, є відкритим.

"Давайте залишимо це запитання відкритим до тих пір, поки з'явиться більше даних. Натомість ми знаємо контекст, в якому відбулася ця подія. Йдеться про російсько-український конфлікт. Дуже важливими в цьому контексті є польсько-українські відносини", - додав П.Солох.

Коментуючи слова спікера польського сенату, що той "має внутрішнє переконання, що втручається третя сторона, щоб зіпсувати або погіршити польсько-українські відносини", і відповідаючи на запитання, чи "ще раз ми вказуємо на Росію", очільник бюро нацбезпеки Польщі зазначив: "Я не знаю, я б на цьому етапі не мав би впевненості щодо того, чи слід розглядати цю провокацію в Луцьку в такому контексті. Ця інтерпретація нав'язується, очевидно, але краще перевірити і встановити неспростовні факти щодо цього".

Він також повідомив, що під час нападу на консульство, у будівлі нікого не було.

"Консульство було порожнє, там нікого не було, це було відразу після опівночі. Стільки ми знаємо на цей момент, звичайно, це дуже тривожна ситуація. Консульство перебуває відносно близько до польського кордону, в західній частині України", - сказав П.Солох.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".