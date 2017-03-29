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В бюро нацбезопасности Польши назвали провокацией нападение на консульство в Луцке

В бюро нацбезопасности Польши назвали провокацией нападение на консульство в Луцке

Киев • УНН

 • 16430 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что нападение на генеральное консульство страны в Луцке, несомненно, является провокацией. Об этом он сказал в интервью RMF FM, передает УНН.

"Прежде всего, у нас должна быть вся информация, мы должны расследовать любые обстоятельства, которые это сопровождали. Несомненно, что это провокация. Вопрос в том, кто (это сделал - ред.) и с какой целью? Мы знаем контекст, агрессия России против Украины", - сказал П.Солох.

При этом, отвечая на вопрос, связывает ли он инцидент с агрессией России в Украине, руководитель бюро нацбезопасности Польши сказал: "Нет, окончательно мы этого не знаем. Однако, это очевидно является провокацией".

По его словам, вопрос, кому это может быть нужно, является открытым.

"Давайте оставим этот вопрос открытым до тех пор, пока появится больше данных. Зато мы знаем контекст, в котором произошло это событие. Речь идет о российско-украинском конфликте. Очень важными являются в этом контексте польско-украинские отношения", - добавил П.Солох.

Комментируя слова спикера польского сената, у которого "есть внутреннее убеждение, что вмешивается третья сторона, чтобы испортить или ухудшить польско-украинские отношения", и отвечая на вопрос, "еще раз указываем ли мы на Россию", глава бюро нацбезопасности Польши отметил: "Я не знаю, у меня на этом этапе не было бы уверенности относительно того, следует ли рассматривать эту провокацию в Луцке в таком контексте. Эта интерпретация навязывается, очевидно, но лучше проверить и установить неопровержимые факты относительно этого".

Он также сообщил, что во время нападения на консульство в здании никого не было.

"В консульстве никого не было, это было сразу после полуночи. Столько мы знаем на данный момент, конечно, это очень тревожная ситуация. Консульство находится относительно близко к польской границе, в западной части Украины", - сказал П.Солох.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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